YBDBD

YabbaDabbaDoo! Где доисторическое встречается с цифровым, а веселье становится рулем! Представьте себе мир, наполненный динозаврами, машинами каменной эпохи и живыми сообществами, которые теперь работают на технологии блокчейн. Наша миссия проста: привнести смех, приключения и реальную ценность в криптовалютное пространство, создав мемкоин, который будет столь же увлекательным, сколь и прибыльным.

Название криптовалютыYBDBD

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение20,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеYabbaDabbaDoo! Где доисторическое встречается с цифровым, а веселье становится рулем! Представьте себе мир, наполненный динозаврами, машинами каменной эпохи и живыми сообществами, которые теперь работают на технологии блокчейн. Наша миссия проста: привнести смех, приключения и реальную ценность в криптовалютное пространство, создав мемкоин, который будет столь же увлекательным, сколь и прибыльным.

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