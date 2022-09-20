MetaX — единственная полностью децентрализованная игра с блокчейном PVP, похожая на SLG, построенная на ETH. MetaX основана на большой вселенной и включает в себя такие элементы, как Metaverse, Gamefi, DAO, NFT и т. д., чтобы представить игрокам свободно развивающуюся вселенную. Каждый игрок может исследовать различные неизведанные планеты через двигатель червоточины через галактики. Игроки могут колонизировать планетарные территории, участвовать в межзвездных войнах и владеть оборудованием NFT. А X1 — это токен управления игрой MetaX.