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WORLD ID
WOID/USDT
0.000001217
--
$
0.00
Макс 24ч
0.000001248
Мин 24ч
0.000001197
Объем 24ч (WOID)
1.71T
Сумма 24ч (USDT)
2.09M
Макс 24ч
0.000001248
Мин 24ч
0.000001197
Объем 24ч (WOID)
1.71T
Сумма 24ч (USDT)
2.09M
График
Информация о токене
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Базовая
TradingView
Глубина
WOID
WOID стремится стать самым популярным цифровым экономическим проектом в Binance Smart Chain.
Обзор
Название криптовалюты
WOID
Время выпуска
2023-05-27 12:00:00
Связанные ссылки
White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
0.0000003121 USDT
Макс. предложение
1,000,000,000,000
Книга ордеров
0.000000001
0.000000001
0.00000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
Цена(USDT)
(WOID)
(USDT)
0.000001217
≈
$
0.00
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