WHITE
WhiteRock – это протокол активов реального мира, разработанный для токенизации экономических прав на традиционные финансовые активы, такие как акции, облигации, недвижимость, опционы и деривативы.
Соединяя традиционные финансы с блокчейном, WhiteRock разблокирует глобальную ликвидность и упрощает доступ к акциям, фиксированному доходу и другим инвестициям. Уделяя особое внимание прозрачности и эффективности, WhiteRock дает пользователям возможность беспрепятственно торговать токенизированными активами, соблюдая при этом требования глобального законодательства, что меняет будущее финансов.
Название криптовалютыWHITE
МестоNo.209
Рыночная капитализация$0.00
Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00
Доля рынка%
Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%
Оборотное предложение650,000,000,000
Макс. предложение1,000,000,000,000
Общее предложение1,000,000,000,000
Коэффициент обращения0.65%
Дата выпуска--
Цена, по которой актив был впервые выпущен--
Исторический максимум0.001644277479878745,2025-03-04
Наименьшая цена0.000000247894022727,2024-10-01
Публичный блокчейнETH
ВведениеWhiteRock – это протокол активов реального мира, разработанный для токенизации экономических прав на традиционные финансовые активы, такие как акции, облигации, недвижимость, опционы и деривативы.
Соединяя традиционные финансы с блокчейном, WhiteRock разблокирует глобальную ликвидность и упрощает доступ к акциям, фиксированному доходу и другим инвестициям. Уделяя особое внимание прозрачности и эффективности, WhiteRock дает пользователям возможность беспрепятственно торговать токенизированными активами, соблюдая при этом требования глобального законодательства, что меняет будущее финансов.
Сектор
Соцсети
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