WHITE

WhiteRock – это протокол активов реального мира, разработанный для токенизации экономических прав на традиционные финансовые активы, такие как акции, облигации, недвижимость, опционы и деривативы. Соединяя традиционные финансы с блокчейном, WhiteRock разблокирует глобальную ликвидность и упрощает доступ к акциям, фиксированному доходу и другим инвестициям. Уделяя особое внимание прозрачности и эффективности, WhiteRock дает пользователям возможность беспрепятственно торговать токенизированными активами, соблюдая при этом требования глобального законодательства, что меняет будущее финансов.

Название криптовалютыWHITE

МестоNo.209

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение650,000,000,000

Макс. предложение1,000,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000,000

Коэффициент обращения0.65%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.001644277479878745,2025-03-04

Наименьшая цена0.000000247894022727,2024-10-01

Публичный блокчейнETH

ВведениеWhiteRock – это протокол активов реального мира, разработанный для токенизации экономических прав на традиционные финансовые активы, такие как акции, облигации, недвижимость, опционы и деривативы. Соединяя традиционные финансы с блокчейном, WhiteRock разблокирует глобальную ликвидность и упрощает доступ к акциям, фиксированному доходу и другим инвестициям. Уделяя особое внимание прозрачности и эффективности, WhiteRock дает пользователям возможность беспрепятственно торговать токенизированными активами, соблюдая при этом требования глобального законодательства, что меняет будущее финансов.

Сектор

Соцсети

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