WEXO

Войдите в мир криптовалют с приложением WEXO. Wexo создает глобальную платежную инфраструктуру для будущего финансов с помощью платежей Bitcoin Lightning.

Название криптовалютыWEXO

МестоNo.4437

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение928,000,000

Общее предложение928,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум3.6413906710780073,2024-06-15

Наименьшая цена0.02337331765674404,2025-05-22

Публичный блокчейнETH

ВведениеВойдите в мир криптовалют с приложением WEXO. Wexo создает глобальную платежную инфраструктуру для будущего финансов с помощью платежей Bitcoin Lightning.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.