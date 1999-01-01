WAV

WaveWorld – первая блокчейн-платформа, объединяющая GameFi, DeFi и интеллектуальную торговлю на базе Sui и MOVE. Доступная через Telegram, Twitter и LINE, она соединяет пользователей Web2 и Web3 для бесшовного гейминга, торговли и DeFi – без необходимости в дополнительных приложениях! Это самая быстрая, простая и безопасная платформа для торговли любыми токенами на любых DEX на Sui, Aptos и Movement.

Название криптовалютыWAV

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSUI

ВведениеWaveWorld – первая блокчейн-платформа, объединяющая GameFi, DeFi и интеллектуальную торговлю на базе Sui и MOVE. Доступная через Telegram, Twitter и LINE, она соединяет пользователей Web2 и Web3 для бесшовного гейминга, торговли и DeFi – без необходимости в дополнительных приложениях! Это самая быстрая, простая и безопасная платформа для торговли любыми токенами на любых DEX на Sui, Aptos и Movement.

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etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.