Hourglass - это управляемый сообществом безналоговый токен с отказом от права собственности. 100% находится в обороте. Миссия Hourglass заключается в повышении уровня Web 3.0 путем инкубирования проектов, которые соединяют криптопространство с основными развлечениями, популярными приложениями, крупными розничными брендами и масштабными событиями в реальной жизни. Hourglass является партнером в производстве телешоу "The Next Crypto Gem", которое впервые представит стремительно развивающийся мир криптовалют основной телевизионной аудитории.