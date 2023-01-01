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Hourglass

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WAIT
Hourglass - это управляемый сообществом безналоговый токен с отказом от права собственности. 100% находится в обороте. Миссия Hourglass заключается в повышении уровня Web 3.0 путем инкубирования проектов, которые соединяют криптопространство с основными развлечениями, популярными приложениями, крупными розничными брендами и масштабными событиями в реальной жизни. Hourglass является партнером в производстве телешоу "The Next Crypto Gem", которое впервые представит стремительно развивающийся мир криптовалют основной телевизионной аудитории.
Обзор
Название криптовалюты
WAIT
Время выпуска
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