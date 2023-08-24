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Web3Shot
W3S/USDT
0.6900
--
$
0.00
Макс 24ч
1.4997
Мин 24ч
0.1000
Объем 24ч (W3S)
167.94K
Сумма 24ч (USDT)
126.17K
Макс 24ч
1.4997
Мин 24ч
0.1000
Объем 24ч (W3S)
167.94K
Сумма 24ч (USDT)
126.17K
График
Информация о токене
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Базовая
TradingView
Глубина
W3S
Web3Shot создает обучающую платформу для массового внедрения web3, предоставляя интересные продукты в формате "Учись и зарабатывай" и инфраструктуру для вхождения пользователей и компаний в новый мир web3.
Обзор
Название криптовалюты
W3S
Время выпуска
--
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White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
--
Макс. предложение
100,000,000
Книга ордеров
0.0001
0.0001
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