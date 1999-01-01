VTN

Vottun создал экосистему, которая позволяет любой компании или разработчику Web2 легко создавать, взаимодействовать и управлять различными DApps через наши API, не требуя глубоких знаний в области программирования блокчейна. В платформе предусмотрены мероприятия для любителей криптовалют, к которым можно присоединиться в игровой форме и вместе с разработчиками участвовать в создании новых dapps и криптопроектов. Такое сочетание любителей криптовалют и разработчиков создает процветающую среду, в которой держатели токенов могут найти множество преимуществ $VTN, от использования платформы API до стейкинга или аирдропов токенов новых проектов.

Название криптовалютыVTN

Макс. предложение625,000,000

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