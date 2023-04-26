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VINLINK

VNLNK/USDT
0.00001593--
$0.00
Макс 24ч
0.00001935
Мин 24ч
0.00001514
Объем 24ч (VNLNK)
8.18B
Сумма за 24ч (USDT)
174.30K
Макс 24ч
0.00001935
Мин 24ч
0.00001514
Объем 24ч (VNLNK)
8.18B
Сумма за 24ч (USDT)
174.30K
График
Информация о токене
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Базовая
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Глубина
VNLNK
Vinlink стремится внедрить технологию блокчейн и ИИ в автомобильной промышленности для создания прозрачной и безопасной записи транзакций, истории технического обслуживания и ремонта, владения и передачи транспортных средств, страхования, отзывов о безопасности, финансирования, а также зарядки и заправки электрических и гибридных автомобилей. Это позволит повысить эффективность, снизить затраты, повысить прозрачность и безопасность для всех участвующих сторон, включая производителей, поставщиков, перевозчиков, таможенные органы, механиков, технических специалистов, страховщиков, регуляторов, кредиторов и владельцев транспортных средств.
Обзор
Название криптовалюты
VNLNK
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
100,000,000,000
Книга ордеров
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Цена(USDT)

(VNLNK)

(USDT)

0.00001593$0.00
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