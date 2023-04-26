Vinlink стремится внедрить технологию блокчейн и ИИ в автомобильной промышленности для создания прозрачной и безопасной записи транзакций, истории технического обслуживания и ремонта, владения и передачи транспортных средств, страхования, отзывов о безопасности, финансирования, а также зарядки и заправки электрических и гибридных автомобилей. Это позволит повысить эффективность, снизить затраты, повысить прозрачность и безопасность для всех участвующих сторон, включая производителей, поставщиков, перевозчиков, таможенные органы, механиков, технических специалистов, страховщиков, регуляторов, кредиторов и владельцев транспортных средств.