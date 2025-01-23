VINE

Официальная криптовалюта, запущенная основателем платформы коротких видеороликов VINE. VINE была закрыта в 2016 году, и Илон Маск упоминал о ее перезапуске.

Название криптовалютыVINE

МестоNo.537

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)7.38%

Оборотное предложение999,994,104

Макс. предложение0

Общее предложение999,994,104

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.47494534861759263,2025-01-26

Наименьшая цена0.00008419597421907,2025-01-23

Публичный блокчейнSOL

ВведениеОфициальная криптовалюта, запущенная основателем платформы коротких видеороликов VINE. VINE была закрыта в 2016 году, и Илон Маск упоминал о ее перезапуске.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.