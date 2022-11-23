VIDT

VIDT DAO - это передовой блокчейн-проект, использующий технологию временной метки для восстановления цифрового доверия с помощью экосистемы Web3. Он работает как платформа с открытым исходным кодом, используя свою уникальную технологию блокчейн для обеспечения подлинности и целостности данных и документов.

Название криптовалютыVIDT

МестоNo.2053

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0,09%

Оборотное предложение879 770 288

Макс. предложение1 000 000 000

Общее предложение1 000 000 000

Коэффициент обращения0.8797%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.07410634862236275,2022-11-23

Наименьшая цена0.000829077602284865,2025-05-05

Публичный блокчейнETH

ВведениеVIDT DAO - это передовой блокчейн-проект, использующий технологию временной метки для восстановления цифрового доверия с помощью экосистемы Web3. Он работает как платформа с открытым исходным кодом, используя свою уникальную технологию блокчейн для обеспечения подлинности и целостности данных и документов.

Сектор

Соцсети

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