VERSEWORLD

Не просто метавселенная – это эволюция. Стройте, исследуйте и общайтесь в гиперреалистичных виртуальных мирах.

Название криптовалютыVERSEWORLD

МестоNo.891

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)2.02%

Оборотное предложение99,999,991

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение999,999,885.082534

Коэффициент обращения0.0999%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.6287465638146135,2025-06-10

Наименьшая цена0.13724738944621556,2025-06-13

Публичный блокчейнSOL

ВведениеНе просто метавселенная – это эволюция. Стройте, исследуйте и общайтесь в гиперреалистичных виртуальных мирах.

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etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.