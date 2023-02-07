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Vela Token
VELA/USDT
4.899
--
$
0.00
Макс 24ч
5.499
Мин 24ч
4.717
Объем 24ч (VELA)
22.91K
Сумма за 24ч (USDT)
115.78K
Обратный отсчет
00:00:00:00
Макс 24ч
5.499
Мин 24ч
4.717
Объем 24ч (VELA)
22.91K
Сумма за 24ч (USDT)
115.78K
Обратный отсчет
00:00:00:00
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VELA
Vela Exchange — это децентрализованная биржа с расширенными возможностями бессрочной торговли, стимулами, ориентированными на сообщество, и масштабируемой инфраструктурой.
Обзор
Название криптовалюты
VELA
Время выпуска
--
Связанные ссылки
White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
--
Макс. предложение
10,000,000
Книга ордеров
0.001
0.001
0.01
0.1
1
Цена(USDT)
(VELA)
(USDT)
4.899
≈
$
0.00
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