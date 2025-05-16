VELAAI

Будучи первой в мире сервисной платформой RWA, управляемой искусственным интеллектом, VelaAI опирается на такие инновационные модели, как механизмы отбора искусственного интеллекта, токенизация соответствия и краудфандинговый рынок сообществ, чтобы открыть децентрализованный путь финансовой интеграции для физических активов. Она использует уникальную экономическую модель токенов для увеличения количества эмитируемых активов, позволяя держателям токенов стать основным центром рыночной ликвидности.

Название криптовалютыVELAAI

МестоNo.3234

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1.000.000.000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум1.3721518487776394,2025-05-16

Наименьшая цена0.12283162113438918,2025-05-20

Публичный блокчейнBSC

ВведениеБудучи первой в мире сервисной платформой RWA, управляемой искусственным интеллектом, VelaAI опирается на такие инновационные модели, как механизмы отбора искусственного интеллекта, токенизация соответствия и краудфандинговый рынок сообществ, чтобы открыть децентрализованный путь финансовой интеграции для физических активов. Она использует уникальную экономическую модель токенов для увеличения количества эмитируемых активов, позволяя держателям токенов стать основным центром рыночной ликвидности.

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