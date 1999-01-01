VARCH

InvArch – это децентрализованная публичная инфраструктура, высоко оптимизированная для работы DAO и расширения возможностей AI Agent Swarms. Контракты могут определять пользовательскую логику и механику для операций DAO и обеспечивать работу новых, не требующих разрешений приложений, запущенных на InvArch. Мы стремимся стать ведущим инструментом, используемым ИИ-агентами для организации своих роев.

Название криптовалютыVARCH

Макс. предложение1,000,265,560

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