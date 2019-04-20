VALOR

SMART VALOR AG is a Swiss company, founded in Zug in April 2017. It is the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments.The mission of the company is to give access to digital assets to people around the world in an easy, secure and compliant way. The company utilizes blockchain technology to democratize access to wealth.

Название криптовалютыVALOR

МестоNo.2723

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение50,297,124

Макс. предложение100,000,000

Общее предложение75,000,000

Коэффициент обращения0.5029%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум10.549191434,2019-04-20

Наименьшая цена0.00144212392402856,2025-05-15

Публичный блокчейнETH

ВведениеSMART VALOR AG is a Swiss company, founded in Zug in April 2017. It is the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments.The mission of the company is to give access to digital assets to people around the world in an easy, secure and compliant way. The company utilizes blockchain technology to democratize access to wealth.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
VALOR/USDT
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Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
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История сделок
Открытые позиции (0)
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