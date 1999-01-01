UNICORN

$UNICORN – это мемкоин, посвященный мечте о «стартапе-единороге», наполненный самоиронией и сатирой. Он высмеивает пустые и преувеличенные нарративы, часто встречающиеся в мире стартапов и крипты, пародируя знакомые клише кремниеводолинской культуры – от провальных заявок в YC и регистрации компании в Делавэре до заявлений о «оценке в 1 миллиард долларов».

Название криптовалютыUNICORN

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

Введение$UNICORN – это мемкоин, посвященный мечте о «стартапе-единороге», наполненный самоиронией и сатирой. Он высмеивает пустые и преувеличенные нарративы, часто встречающиеся в мире стартапов и крипты, пародируя знакомые клише кремниеводолинской культуры – от провальных заявок в YC и регистрации компании в Делавэре до заявлений о «оценке в 1 миллиард долларов».

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