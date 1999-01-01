TXO

$TXO — это нативный утилитарный и стимулирующий токен, который питает всю экосистему TechtroX. Созданный для обеспечения реальной ценности бизнеса, $TXO способствует вовлечению, автоматизации и децентрализации рабочих процессов управления взаимоотношениями с клиентами.

Название криптовалютыTXO

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение10 000 000 000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

Введение$TXO — это нативный утилитарный и стимулирующий токен, который питает всю экосистему TechtroX. Созданный для обеспечения реальной ценности бизнеса, $TXO способствует вовлечению, автоматизации и децентрализации рабочих процессов управления взаимоотношениями с клиентами.

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