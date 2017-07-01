TRX

TRON: децентрализуйте сеть TRON занимается созданием инфраструктуры для действительно децентрализованного Интернета. Протокол TRON, одна из крупнейших в мире операционных систем на основе блокчейна, которая предлагает масштабируемость, высокую доступность и поддержку высокопроизводительных вычислений (HTC), служит основой для всех децентрализованных приложений в экосистеме TRON. Он также обеспечивает лучшую совместимость со смарт-контрактами Ethereum благодаря инновационной подключаемой платформе смарт-контрактов. С 24 июля 2018 года TRON приобрела BitTorrent Inc., компанию, занимающуюся интернет-технологиями, базирующуюся в Сан-Франциско. Он разрабатывает распределенные технологии, которые эффективно масштабируются, поддерживают интеллект на переднем крае и позволяют создателям и потребителям контролировать свой контент и данные. Ежемесячно более 170 миллионов человек используют продукты, разработанные BitTorrent Inc. По его протоколам ежедневно проходит до 40% мирового интернет-трафика. Теперь TRON является одной из крупнейших операционных систем на основе блокчейна в мире с более чем 100 миллионами пользователей.

Название криптовалютыTRX

МестоNo.8

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка0.0079%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0,41%

Оборотное предложение94 823 050 021,35872

Макс. предложение

Общее предложение94 823 043 410,24432

Коэффициент обращения%

Дата выпуска2017-07-01 00:00:00

Цена, по которой актив был впервые выпущен0,0015 USDT

Исторический максимум0.44067471530141733,2024-12-03

Наименьшая цена0.001091259997338057,2017-09-15

Публичный блокчейнTRX

ВведениеTRON: децентрализуйте сеть TRON занимается созданием инфраструктуры для действительно децентрализованного Интернета. Протокол TRON, одна из крупнейших в мире операционных систем на основе блокчейна, которая предлагает масштабируемость, высокую доступность и поддержку высокопроизводительных вычислений (HTC), служит основой для всех децентрализованных приложений в экосистеме TRON. Он также обеспечивает лучшую совместимость со смарт-контрактами Ethereum благодаря инновационной подключаемой платформе смарт-контрактов. С 24 июля 2018 года TRON приобрела BitTorrent Inc., компанию, занимающуюся интернет-технологиями, базирующуюся в Сан-Франциско. Он разрабатывает распределенные технологии, которые эффективно масштабируются, поддерживают интеллект на переднем крае и позволяют создателям и потребителям контролировать свой контент и данные. Ежемесячно более 170 миллионов человек используют продукты, разработанные BitTorrent Inc. По его протоколам ежедневно проходит до 40% мирового интернет-трафика. Теперь TRON является одной из крупнейших операционных систем на основе блокчейна в мире с более чем 100 миллионами пользователей.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
TRX/USDE
Tron
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (TRX)
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Сумма 24ч (USDE)
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