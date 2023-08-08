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Trossard

TROSS/USDT
0.0012870--
$0.00
Макс 24ч
0.0015110
Мин 24ч
0.0012020
Объем 24ч (TROSS)
378.78M
Сумма 24ч (USDT)
485.70K
Макс 24ч
0.0015110
Мин 24ч
0.0012020
Объем 24ч (TROSS)
378.78M
Сумма 24ч (USDT)
485.70K
График
Информация о токене
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Базовая
TradingView
Глубина
TROSS
Trossard — это инновационная платформа, основанная на теме Travel to Earn (T2E) с использованием виртуальных активов. Пользователи путешествуют по стране и за границу, выполняя миссии, указанные Trossard, получая взамен вознаграждение.
Обзор
Название криптовалюты
TROSS
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
5,000,000,000
Книга ордеров
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
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Цена(USDT)

(TROSS)

(USDT)

0.0012870$0.00
Сделки на рынке
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Количество()
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
Спот
5X-X Фьючерсы
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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