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Trossard
TROSS/USDT
0.0012870
--
$
0.00
Макс 24ч
0.0015110
Мин 24ч
0.0012020
Объем 24ч (TROSS)
378.78M
Сумма 24ч (USDT)
485.70K
Макс 24ч
0.0015110
Мин 24ч
0.0012020
Объем 24ч (TROSS)
378.78M
Сумма 24ч (USDT)
485.70K
График
Информация о токене
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Базовая
TradingView
Глубина
TROSS
Trossard — это инновационная платформа, основанная на теме Travel to Earn (T2E) с использованием виртуальных активов. Пользователи путешествуют по стране и за границу, выполняя миссии, указанные Trossard, получая взамен вознаграждение.
Обзор
Название криптовалюты
TROSS
Время выпуска
--
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White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
--
Макс. предложение
5,000,000,000
Книга ордеров
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Цена(USDT)
(TROSS)
(USDT)
0.0012870
≈
$
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