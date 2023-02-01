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TourismX Token
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TRMX
Проект TourismX, поддерживаемый известным Институтом Всемирного туристического форума и Холдингом Всемирного туристического фонда и инвестиций (WTFI), представляет собой революционную идею и инновационную систему финансирования, при которой проект будет генерировать средства с помощью токена TRMX, а затем инвестировать эти средства в тщательно отобранные перспективные туристические проекты по всему миру. Как только эти проекты станут в целом прибыльными, часть прибыли (до 50%) будет использована для выкупа токенов TRMX с рынка, которые будут заблокированы в Казначействе, что уменьшит количество токенов в обращении и с целью положительно повлиять на цену. токена TRMX.
Обзор
Название криптовалюты
TRMX
Время выпуска
--
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Цена выпуска
--
Макс. предложение
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