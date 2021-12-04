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TORG
TORG/USDT
0.000000220.00%
$0.00
Макс 24ч
0.00000024
Мин 24ч
0.00000022
Объем 24ч (TORG)
2.90B
Сумма за 24ч (USDT)
659.70
Макс 24ч
0.00000024
Мин 24ч
0.00000022
Объем 24ч (TORG)
2.90B
Сумма за 24ч (USDT)
659.70
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TORG
TORG не является вашей обычной криптовалютой. Это первый в мире утилита, ориентированный на устойчивое развитие, ориентированный на коммунальные услуги и полностью децентрализованный. Он направлен на повышение экономической активности, новые возможности развития для молодежи мира и смягчение экономических ограничений, с которыми сталкивается маргинализированное население мира. Концепция TORG руководствуется своей миссией формирования более светлого будущего финансов для человечества и проявляется не только в концепции, но и в правилах, встроенных в криптографию, полной децентрализации ее администрирования и роли ФОНДА TORG, которая гарантирует, что валюта остается верной своей миссии и ценностному предложению.
Обзор
Название криптовалюты
TORG
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
777,000,000,000
Книга ордеров
0.00000001
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Цена(USDT)

(TORG)

(USDT)

0.00000022$0.00
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