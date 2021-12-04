TORG не является вашей обычной криптовалютой. Это первый в мире утилита, ориентированный на устойчивое развитие, ориентированный на коммунальные услуги и полностью децентрализованный. Он направлен на повышение экономической активности, новые возможности развития для молодежи мира и смягчение экономических ограничений, с которыми сталкивается маргинализированное население мира. Концепция TORG руководствуется своей миссией формирования более светлого будущего финансов для человечества и проявляется не только в концепции, но и в правилах, встроенных в криптографию, полной децентрализации ее администрирования и роли ФОНДА TORG, которая гарантирует, что валюта остается верной своей миссии и ценностному предложению.