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TOMI
TOMI/USDT
0.3056+205.59%
$0.00
Макс 24ч
0.3548
Мин 24ч
0.2978
Объем 24ч (TOMI)
3.83M
Сумма за 24ч (USDT)
1.29M
Макс 24ч
0.3548
Мин 24ч
0.2978
Объем 24ч (TOMI)
3.83M
Сумма за 24ч (USDT)
1.29M
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TOMI
tomi создает полную альтернативную всемирную паутину, которая сочетает в себе лучшее из технологий Web2 и Web3 для сохранения конфиденциальности, самоуправляемого и самофинансируемого Интернета. Любой может получить доступ к этой параллельной сети через браузер tomi, освободившись от слежки и контроля со стороны крупных организаций, которые стали доминировать во всемирной паутине. Вместо того, чтобы заново изобретать всю инфраструктуру, tomi берет основные рабочие строительные блоки сети и дополняет их уровнями управления, криптовалюты, идентификации и конфиденциальности, которые позволяют людям, использующим tomiNet, управлять сетью через DAO прямой демократии.
Обзор
Название криптовалюты
TOMI
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
39,000,000
Книга ордеров
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Цена(USDT)

(TOMI)

(USDT)

0.3056$0.00
Сделки на рынке
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