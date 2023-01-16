tomi создает полную альтернативную всемирную паутину, которая сочетает в себе лучшее из технологий Web2 и Web3 для сохранения конфиденциальности, самоуправляемого и самофинансируемого Интернета. Любой может получить доступ к этой параллельной сети через браузер tomi, освободившись от слежки и контроля со стороны крупных организаций, которые стали доминировать во всемирной паутине. Вместо того, чтобы заново изобретать всю инфраструктуру, tomi берет основные рабочие строительные блоки сети и дополняет их уровнями управления, криптовалюты, идентификации и конфиденциальности, которые позволяют людям, использующим tomiNet, управлять сетью через DAO прямой демократии.