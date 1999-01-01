TKT

TEKTIAS – это высокопроизводительный децентрализованный мультичейн протокол DeFi. Его гибридная конструкция сочетает в себе книгу ордеров офчейн, расширенную агрегацию и механизм управления ликвидностью с хранением и расчетами ончейн. Такой подход обеспечивает скорость и эффективность традиционных торговых систем, гарантируя прозрачность и безопасность технологии блокчейн, что создает бесперебойный и мощный торговый опыт.

Название криптовалютыTKT

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение100,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеTEKTIAS – это высокопроизводительный децентрализованный мультичейн протокол DeFi. Его гибридная конструкция сочетает в себе книгу ордеров офчейн, расширенную агрегацию и механизм управления ликвидностью с хранением и расчетами ончейн. Такой подход обеспечивает скорость и эффективность традиционных торговых систем, гарантируя прозрачность и безопасность технологии блокчейн, что создает бесперебойный и мощный торговый опыт.

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