TGT1

THORWallet DEX является отправной точкой для THORChain - хорошо продуманного и простого в использовании мобильного и веб-интерфейса, который позволяет пользователям испытать истинную финансовую свободу благодаря кросс-цепным свопам, возможностям заработка, а также кредитованию и заимствованиям.

Название криптовалютыTGT1

МестоNo.4794

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение1,000,000,000,000

Общее предложение904,458,459.53

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.1383201583059602,2021-12-25

Наименьшая цена0.002850257066152566,2025-04-12

Публичный блокчейнETH

ВведениеTHORWallet DEX является отправной точкой для THORChain - хорошо продуманного и простого в использовании мобильного и веб-интерфейса, который позволяет пользователям испытать истинную финансовую свободу благодаря кросс-цепным свопам, возможностям заработка, а также кредитованию и заимствованиям.

Сектор

Соцсети

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