TENEX

Tenex представляет собой будущее центральных маркетплейсов, специально адаптированных для трейдинга и выступающих в роли ведущего центра ликвидности. Наш автоматизированный маркетмейкер (AMM) нового поколения сочетает в себе проверенную временем надежность Uniswap с продвинутой системой стимулов, продуманной моделью управления и улучшенным, удобным интерфейсом для обеспечения превосходного торгового опыта.

Название криптовалютыTENEX

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение96,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBLAST

ВведениеTenex представляет собой будущее центральных маркетплейсов, специально адаптированных для трейдинга и выступающих в роли ведущего центра ликвидности. Наш автоматизированный маркетмейкер (AMM) нового поколения сочетает в себе проверенную временем надежность Uniswap с продвинутой системой стимулов, продуманной моделью управления и улучшенным, удобным интерфейсом для обеспечения превосходного торгового опыта.

Сектор

Соцсети

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