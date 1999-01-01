TENEX

Tenex представляет собой будущее центральных маркетплейсов, специально адаптированных для трейдинга и выступающих в роли ведущего центра ликвидности. Наш автоматизированный маркетмейкер (AMM) нового поколения сочетает в себе проверенную временем надежность Uniswap с продвинутой системой стимулов, продуманной моделью управления и улучшенным, удобным интерфейсом для обеспечения превосходного торгового опыта.

Название криптовалютыTENEX

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение96,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBLAST

ВведениеTenex представляет собой будущее центральных маркетплейсов, специально адаптированных для трейдинга и выступающих в роли ведущего центра ликвидности. Наш автоматизированный маркетмейкер (AMM) нового поколения сочетает в себе проверенную временем надежность Uniswap с продвинутой системой стимулов, продуманной моделью управления и улучшенным, удобным интерфейсом для обеспечения превосходного торгового опыта.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
TENEX/USDT
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