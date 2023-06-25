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TCG Verse
TCGC/USDT
0.04457
--
$
0.00
Макс 24ч
0.04600
Мин 24ч
0.04456
Объем 24ч (TCGC)
11.07K
Сумма 24ч (USDT)
505.13
Макс 24ч
0.04600
Мин 24ч
0.04456
Объем 24ч (TCGC)
11.07K
Сумма 24ч (USDT)
505.13
График
Информация о токене
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Базовая
TradingView
Глубина
TCGC
$TCGC — это токен управления TCG Verse, выпущенный BOBG PTE. LTD. Он позволяет управлять TCG Verse, управлять играми на TCG Verse, такими как CryptoSpells, и использовать их в таких играх, как NFTWars.
Обзор
Название криптовалюты
TCGC
Время выпуска
--
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White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
--
Макс. предложение
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Книга ордеров
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Цена(USDT)
(TCGC)
(USDT)
0.04457
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