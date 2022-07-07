TAVA

ALTAVA – лидер в быстро развивающейся индустрии виртуальной моды, предоставляющий услуги вертикальной ИИ-платформы, ориентированной на создание 3D-активов для игр, VR/AR, пространственных вычислений, электронной коммерции и веб-интеграции. ALTAVA сотрудничает с более чем 40 мировыми брендами люксового класса, включая LVMH, Fendi, Balmain, Prada и т. д., обеспечивая им виртуальный опыт. Среди акционеров компании – Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment и другие.

Название криптовалютыTAVA

МестоNo.1150

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.05%

Оборотное предложение695,877,944.465572

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум5.447659566153262,2022-07-07

Наименьшая цена0.008411259153674097,2025-04-14

Публичный блокчейнETH

ВведениеALTAVA – лидер в быстро развивающейся индустрии виртуальной моды, предоставляющий услуги вертикальной ИИ-платформы, ориентированной на создание 3D-активов для игр, VR/AR, пространственных вычислений, электронной коммерции и веб-интеграции. ALTAVA сотрудничает с более чем 40 мировыми брендами люксового класса, включая LVMH, Fendi, Balmain, Prada и т. д., обеспечивая им виртуальный опыт. Среди акционеров компании – Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment и другие.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
TAVA/USDT
ALTAVA
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (TAVA)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
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