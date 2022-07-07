TAVA
ALTAVA – лидер в быстро развивающейся индустрии виртуальной моды, предоставляющий услуги вертикальной ИИ-платформы, ориентированной на создание 3D-активов для игр, VR/AR, пространственных вычислений, электронной коммерции и веб-интеграции.
ALTAVA сотрудничает с более чем 40 мировыми брендами люксового класса, включая LVMH, Fendi, Balmain, Prada и т. д., обеспечивая им виртуальный опыт. Среди акционеров компании – Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment и другие.
Название криптовалютыTAVA
МестоNo.1150
Рыночная капитализация$0.00
Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00
Доля рынка%
Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.05%
Оборотное предложение695,877,944.465572
Макс. предложение0
Общее предложение1,000,000,000
Коэффициент обращения%
Дата выпуска--
Цена, по которой актив был впервые выпущен--
Исторический максимум5.447659566153262,2022-07-07
Наименьшая цена0.008411259153674097,2025-04-14
Публичный блокчейнETH
ВведениеALTAVA – лидер в быстро развивающейся индустрии виртуальной моды, предоставляющий услуги вертикальной ИИ-платформы, ориентированной на создание 3D-активов для игр, VR/AR, пространственных вычислений, электронной коммерции и веб-интеграции.
ALTAVA сотрудничает с более чем 40 мировыми брендами люксового класса, включая LVMH, Fendi, Balmain, Prada и т. д., обеспечивая им виртуальный опыт. Среди акционеров компании – Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment и другие.
Сектор
Соцсети
etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.