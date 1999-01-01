TAPSOL

Во время онлайн-перепалки с Дональдом Трампом Илон Маск запустил опрос в Twitter, спросив, следует ли создать новую политическую партию. Около 80% проголосовавших поддержали эту идею. Затем Маск поделился результатами, прокомментировав их словами «THE AMERICA PARTY» («АМЕРИКАНСКАЯ ПАРТИЯ»), что вызвало широкую дискуссию.

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Публичный блокчейнSOL

ВведениеВо время онлайн-перепалки с Дональдом Трампом Илон Маск запустил опрос в Twitter, спросив, следует ли создать новую политическую партию. Около 80% проголосовавших поддержали эту идею. Затем Маск поделился результатами, прокомментировав их словами «THE AMERICA PARTY» («АМЕРИКАНСКАЯ ПАРТИЯ»), что вызвало широкую дискуссию.

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