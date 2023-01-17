T23 — это игра, в которой игроки могут зарабатывать монеты, участвовать в различных мероприятиях и получать от этого удовольствие. Используя прозрачность и безопасность децентрализованной цепочки блоков, игроки могут наслаждаться неограниченным потенциалом заработка благодаря участию сообщества. Ожидается, что интеграция технологии блокчейна в игры привлечет большое количество новых пользователей в криптовалютное пространство, создаст новые рабочие места и повысит скорость внедрения криптовалюты.