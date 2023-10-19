SUI

Sui - это первая в своем роде блокчейн-платформа первого уровня и смарт-контракт, разработанная снизу вверх, чтобы сделать владение цифровыми активами быстрым, приватным, безопасным и доступным для всех. Ее объектно-ориентированная модель, основанная на языке программирования Move, обеспечивает параллельное выполнение, субсекундную окончательность и богатые активы на цепочке. Благодаря горизонтально масштабируемой обработке и хранению данных, Sui поддерживает широкий спектр приложений с непревзойденной скоростью при низкой стоимости. Sui - это шаг вперед в блокчейне и платформа, на которой создатели и разработчики могут создавать удивительные, удобные для пользователей приложения.

Название криптовалютыSUI

МестоNo.13

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.0029%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)16.66%

Оборотное предложение3,396,671,135.3644433

Макс. предложение10,000,000,000

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения0.3396%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум5.351851996195496,2025-01-06

Наименьшая цена0.36434978773897353,2023-10-19

Публичный блокчейнSUI

ВведениеSui - это первая в своем роде блокчейн-платформа первого уровня и смарт-контракт, разработанная снизу вверх, чтобы сделать владение цифровыми активами быстрым, приватным, безопасным и доступным для всех. Ее объектно-ориентированная модель, основанная на языке программирования Move, обеспечивает параллельное выполнение, субсекундную окончательность и богатые активы на цепочке. Благодаря горизонтально масштабируемой обработке и хранению данных, Sui поддерживает широкий спектр приложений с непревзойденной скоростью при низкой стоимости. Sui - это шаг вперед в блокчейне и платформа, на которой создатели и разработчики могут создавать удивительные, удобные для пользователей приложения.

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