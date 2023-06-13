Рынки
Купить крипто
Спот
В тренде
Фьючерсы
Фьючерсы M-Day
Популярные запросы
Горячие события
Торговля
Mobile
Отсканируйте, чтобы скачать приложение MEXC для удобной торговли
Не удается скачать?
Клиент Windows
Просмотреть больше
suiswap token
SSWP/USDT
0.0003242
--
$
0.00
Макс 24ч
0.0003351
Мин 24ч
0.0003230
Объем 24ч (SSWP)
593.57K
Сумма 24ч (USDT)
194.88
Макс 24ч
0.0003351
Мин 24ч
0.0003230
Объем 24ч (SSWP)
593.57K
Сумма 24ч (USDT)
194.88
График
Информация о токене
Loading..
Базовая
TradingView
Глубина
SSWP
Suiswap - это децентрализованная платформа для торговли токенами и биржа, построенная на блокчейне SUI. Ее цель - обеспечить безопасную, быструю и гибкую торговую среду для экосистемы SUI.
Обзор
Название криптовалюты
SSWP
Время выпуска
--
Связанные ссылки
White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
--
Макс. предложение
10,000,000,000
Книга ордеров
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
Цена(USDT)
(SSWP)
(USDT)
0.0003242
≈
$
0.00
Сделки на рынке
Количество()
Цена()
Количество
()
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
Спот
5X-X Фьючерсы
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
В тренде
Купить SSWP
Продать SSWP
Лимит
Маркет
Перевод
Купить за
USD
Доступно
--
USDT
Цена
USDT
Кол-во
SSWP
Всего
USDT
Купить SSWP
Доступно
--
SSWP
Цена
USDT
Кол-во
SSWP
Всего
USDT
Продать SSWP
Открытые ордера
(0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Открытые ордера
(0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Скрыть другие пары
Торговая пара
Дата
Тип
Сторона
Все
Покупка
Продажа
Цена
Количество
Сумма ордера
Исполнено
Стоп
Отменить все
Все
Лимит
Стоп-лимит
Только размещение
Сеть стабильна
Документы API
Документы API
Соцсети
Отправить запрос
Отправить запрос
Онлайн-поддержка клиентов
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...