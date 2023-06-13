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suiswap token

SSWP/USDT
0.0003242--
$0.00
Макс 24ч
0.0003351
Мин 24ч
0.0003230
Объем 24ч (SSWP)
593.57K
Сумма 24ч (USDT)
194.88
Макс 24ч
0.0003351
Мин 24ч
0.0003230
Объем 24ч (SSWP)
593.57K
Сумма 24ч (USDT)
194.88
График
Информация о токене
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Базовая
TradingView
Глубина
SSWP
Suiswap - это децентрализованная платформа для торговли токенами и биржа, построенная на блокчейне SUI. Ее цель - обеспечить безопасную, быструю и гибкую торговую среду для экосистемы SUI.
Обзор
Название криптовалюты
SSWP
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
10,000,000,000
Книга ордеров
0.0000001
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Цена(USDT)

(SSWP)

(USDT)

0.0003242$0.00
Сделки на рынке
Количество()
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Количество()
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
Спот
5X-X Фьючерсы
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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