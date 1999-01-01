SPLAT

SPLAT – это основанный на блокчейне мемкоин, предназначенный для поддержки интеллектуальных торговых терминалов. Проект делает акцент на своем уникальном персонализированном торговом помощнике и предоставляет пользователям интерактивное сообщество, поощряющее творчество и участие.

Название криптовалютыSPLAT

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

ВведениеSPLAT – это основанный на блокчейне мемкоин, предназначенный для поддержки интеллектуальных торговых терминалов. Проект делает акцент на своем уникальном персонализированном торговом помощнике и предоставляет пользователям интерактивное сообщество, поощряющее творчество и участие.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.