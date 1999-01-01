SPLASH

SPLASH – это токен для Splash, игры в Telegram по принципу «нажимай и зарабатывай» (tap-to-earn). Он будет распространяться среди игроков игры и выступает в качестве мемкоина для сообщества. Создана P00LS Games – самым быстрорастущим издателем веб-3 игр в Telegram. SPLASH – это игра, в которой игроки зарабатывают токены с помощью майнинга и привлечения друзей. Цель – максимизировать прибыль в час, чтобы дождаться аирдропа SPLASH. Выполняйте задания, создавайте свое мини-приложение и поднимайтесь по таблице лидеров, чтобы стать генеральным директором SPLASH. Игроки зарабатывают монеты за ежедневные действия и могут конвертировать их в токены SPLASH.

Название криптовалютыSPLASH

Макс. предложение1,000,000,000

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