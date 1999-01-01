SPICE

$SPICE — это основа игрового мира Lowlife Forms Gameverse – мира, ориентированного на дегенов, наполненного экшеном, где переплетаются игры, искусственный интеллект и крипто-мемная культура. Наша флагманская игра, Lowlife Forms, это не просто масштабируемый научно-фантастический RPG-шутер, который выпускается эпизодически – это полноценное web3 игровое «Культовое» пространство, где ИИ будет основой для креативных исследований, поведения NPC и создания пользовательских активов, что делает развлечение более захватывающим, чем когда-либо. Это не просто игра, это движение.

Название криптовалютыSPICE

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение69,420,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

Введение$SPICE — это основа игрового мира Lowlife Forms Gameverse – мира, ориентированного на дегенов, наполненного экшеном, где переплетаются игры, искусственный интеллект и крипто-мемная культура. Наша флагманская игра, Lowlife Forms, это не просто масштабируемый научно-фантастический RPG-шутер, который выпускается эпизодически – это полноценное web3 игровое «Культовое» пространство, где ИИ будет основой для креативных исследований, поведения NPC и создания пользовательских активов, что делает развлечение более захватывающим, чем когда-либо. Это не просто игра, это движение.

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