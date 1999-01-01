SPHR

Sphere – это первый криптовалютный старт-ап, сочетающий в себе элементы искусственного интеллекта и SocialFi, предназначенный для беспрепятственного подключения как EVM, так и не EVM-проектов, способствующий кроссчейн совместимости и децентрализованным инновациям.

Название криптовалютыSPHR

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

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Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеSphere – это первый криптовалютный старт-ап, сочетающий в себе элементы искусственного интеллекта и SocialFi, предназначенный для беспрепятственного подключения как EVM, так и не EVM-проектов, способствующий кроссчейн совместимости и децентрализованным инновациям.

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