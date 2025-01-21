SPACEM

SpaceM – это конечная экосистема Web3, объединяющая различные возможности заработка, включая SocialFi, RealFi, GameFi, решения Fiat2Crypto и многое другое. Построенные на Avalanche, токены $SPACEM предоставляют пользователям безопасные, быстрые транзакции и устойчивый пассивный доход через ноды.

Название криптовалютыSPACEM

МестоNo.1485

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение48,067,203,522

Общее предложение47,867,201,926

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.000996792686778681,2025-04-23

Наименьшая цена0.000074787460982406,2025-01-21

Публичный блокчейнAVAX_CCHAIN

ВведениеSpaceM – это конечная экосистема Web3, объединяющая различные возможности заработка, включая SocialFi, RealFi, GameFi, решения Fiat2Crypto и многое другое. Построенные на Avalanche, токены $SPACEM предоставляют пользователям безопасные, быстрые транзакции и устойчивый пассивный доход через ноды.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.