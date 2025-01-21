SPACEM

SpaceM – это конечная экосистема Web3, объединяющая различные возможности заработка, включая SocialFi, RealFi, GameFi, решения Fiat2Crypto и многое другое. Построенные на Avalanche, токены $SPACEM предоставляют пользователям безопасные, быстрые транзакции и устойчивый пассивный доход через ноды.

Название криптовалютыSPACEM

МестоNo.1485

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение48,067,203,522

Общее предложение47,867,201,926

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.000996792686778681,2025-04-23

Наименьшая цена0.000074787460982406,2025-01-21

Публичный блокчейнAVAX_CCHAIN

ВведениеSpaceM – это конечная экосистема Web3, объединяющая различные возможности заработка, включая SocialFi, RealFi, GameFi, решения Fiat2Crypto и многое другое. Построенные на Avalanche, токены $SPACEM предоставляют пользователям безопасные, быстрые транзакции и устойчивый пассивный доход через ноды.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
Поиск
Избранные
SPACEM/USDT
SPACEM TOKEN
----
--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (SPACEM)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Информация
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Спот
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
SPACEM/USDT
SPACEM TOKEN
--
--‎--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (SPACEM)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
network_iconСеть нестабильна
Линия 1
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...