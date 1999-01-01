SOPH

Sophon – это ориентированный на потребителя блокчейн для развлечений, построенный с использованием ZK Stack, который сотрудничает с приложениями из различных секторов, включая игры, искусственный интеллект, азартные игры и альтернативные приложения, такие как продажа билетов, социальные сети и DePin, для создания максимального пользовательского опыта ончейн.

Название криптовалютыSOPH

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOPHON

ВведениеSophon – это ориентированный на потребителя блокчейн для развлечений, построенный с использованием ZK Stack, который сотрудничает с приложениями из различных секторов, включая игры, искусственный интеллект, азартные игры и альтернативные приложения, такие как продажа билетов, социальные сети и DePin, для создания максимального пользовательского опыта ончейн.

Сектор

Соцсети

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