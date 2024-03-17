SONORUS

Sonorus - это революционная платформа, использующая технологию TrendFi для преобразования взаимодействия поклонников и исполнителей с музыкой. Благодаря нашей системе голосования на цепочке любители музыки могут поддерживать свои любимые треки, влияя на рост их популярности. По мере того как песни набирают обороты, артисты и поклонники могут получать вознаграждения, поднимаясь в чартах, создавая сообщество, где страсть каждого к музыке признается и вознаграждается.

Название криптовалютыSONORUS

МестоNo.4131

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)%0,00

Оборотное предложение0

Макс. предложение0

Общее предложение1.000.000.000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.34291622576636194,2024-03-17

Наименьшая цена0.001522365158981635,2025-05-21

Публичный блокчейнBSC

ВведениеSonorus - это революционная платформа, использующая технологию TrendFi для преобразования взаимодействия поклонников и исполнителей с музыкой. Благодаря нашей системе голосования на цепочке любители музыки могут поддерживать свои любимые треки, влияя на рост их популярности. По мере того как песни набирают обороты, артисты и поклонники могут получать вознаграждения, поднимаясь в чартах, создавая сообщество, где страсть каждого к музыке признается и вознаграждается.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
SONORUS/USDT
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