SMAT

SUMAT IWORLD – это 3D-игра на блокчейне, сочетающая в себе ИИ, Idle, ARPG, DeFi и социальные системы. Игроки могут исследовать, сражаться, медитировать, строить территории и участвовать в экосистеме через NFT и управление DAO.

Название криптовалютыSMAT

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение100,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнARB

ВведениеSUMAT IWORLD – это 3D-игра на блокчейне, сочетающая в себе ИИ, Idle, ARPG, DeFi и социальные системы. Игроки могут исследовать, сражаться, медитировать, строить территории и участвовать в экосистеме через NFT и управление DAO.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.