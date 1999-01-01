SLT

SoulLand – это первая в мире геймифицированная платформа на основе социальных лент, предназначенная для удовлетворения информационных и социальных потребностей в эпоху Web3. Используя решения GameFi, мы предлагаем пользователям увлекательный опыт обучения и инвестиционные советы для достижения прибыльности.

Название криптовалютыSLT

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеSoulLand – это первая в мире геймифицированная платформа на основе социальных лент, предназначенная для удовлетворения информационных и социальных потребностей в эпоху Web3. Используя решения GameFi, мы предлагаем пользователям увлекательный опыт обучения и инвестиционные советы для достижения прибыльности.

Сектор

Соцсети

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