SKATE

Skate – это проект мульти-VM инфраструктуры, который позволяет любому децентрализованному приложению беспрепятственно работать на нескольких блокчейнах, включая EVM и альтернативные VM. Он также предоставляет нативный доступ к специфическим приложениям VM в других сетях – например, позволяет приложениям EVM работать непосредственно в средах SVM или TON.

Название криптовалютыSKATE

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеSkate – это проект мульти-VM инфраструктуры, который позволяет любому децентрализованному приложению беспрепятственно работать на нескольких блокчейнах, включая EVM и альтернативные VM. Он также предоставляет нативный доступ к специфическим приложениям VM в других сетях – например, позволяет приложениям EVM работать непосредственно в средах SVM или TON.

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