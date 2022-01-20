Single Finance - это супер интуитивная платформа для всех ваших инвестиций в DeFi, минимизирующая корреляции с общим рынком. Наша фирменная стратегия - это псевдорыночно-нейтральная стратегия. Все здесь, включая защиту капитала и расчет доходности, рассчитывается исходя из вашего вложенного капитала в долларах США. Все визуализировано. И все находится у вас под рукой. Мы также запустили LP Time Machine - инструмент анализа производительности пулов ликвидности по всем цепочкам, совместимым с EVM. Этот инструмент показывает полную разбивку P & L, смоделированных в обратном порядке (на основе капитала, обозначенного в долларах США), включая вознаграждения LP, токены вознаграждения DEX и изменение стоимости из-за влияния цены.