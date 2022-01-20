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Single Finance
SINGLE/USDT
0.002050.00%
$0.00
Макс 24ч
0.00205
Мин 24ч
0.00205
Объем 24ч (SINGLE)
24.41K
Сумма за 24ч (USDT)
48.95
Макс 24ч
0.00205
Мин 24ч
0.00205
Объем 24ч (SINGLE)
24.41K
Сумма за 24ч (USDT)
48.95
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SINGLE
Single Finance - это супер интуитивная платформа для всех ваших инвестиций в DeFi, минимизирующая корреляции с общим рынком. Наша фирменная стратегия - это псевдорыночно-нейтральная стратегия. Все здесь, включая защиту капитала и расчет доходности, рассчитывается исходя из вашего вложенного капитала в долларах США. Все визуализировано. И все находится у вас под рукой. Мы также запустили LP Time Machine - инструмент анализа производительности пулов ликвидности по всем цепочкам, совместимым с EVM. Этот инструмент показывает полную разбивку P & L, смоделированных в обратном порядке (на основе капитала, обозначенного в долларах США), включая вознаграждения LP, токены вознаграждения DEX и изменение стоимости из-за влияния цены.
Обзор
Название криптовалюты
SINGLE
Время выпуска
--
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Цена выпуска
--
Макс. предложение
1,000,000,000
Книга ордеров
0.00001
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(USDT)

0.00205$0.00
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