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Homer

SIMPSON4/USDT
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Макс 24ч
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Сумма 24ч (USDT)
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Объем 24ч (SIMPSON4)
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Сумма 24ч (USDT)
0.00
График
Информация о токене
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Глубина
SIMPSON4
Homer Simpson 4.0 - Монета-мем, которая заставит вас сказать "Woo Hoo!".
Обзор
Название криптовалюты
SIMPSON4
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
440,000,000,000,000,000
Книга ордеров
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Цена(USDT)

(SIMPSON4)

(USDT)

0.00000$0.00
Сделки на рынке
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Количество()
Время
Торговля SIMPSON4_USDT приостановлена.
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5X-X Фьючерсы
ETF
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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