SHONG

Добро пожаловать в царство $SHONG, собаки Шаолиня, где древняя честь встречается с современными инновациями.

Название криптовалютыSHONG

МестоNo.3405

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.000438166871837545,2025-04-10

Наименьшая цена0.000173713388156483,2025-04-06

Публичный блокчейнBSC

ВведениеДобро пожаловать в царство $SHONG, собаки Шаолиня, где древняя честь встречается с современными инновациями.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.