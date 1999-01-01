SHM

Shardeum создает первый в мире блокчейн 1 уровня с автоматическим масштабированием, предназначенный для решения проблем масштабируемости при сохранении истинной децентрализации. Он обеспечивает низкие комиссии за транзакции, высокую пропускную способность и справедливый доступ как для валидаторов, так и для пользователей.

Название криптовалютыSHM

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение249,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSHARDEUM

ВведениеShardeum создает первый в мире блокчейн 1 уровня с автоматическим масштабированием, предназначенный для решения проблем масштабируемости при сохранении истинной децентрализации. Он обеспечивает низкие комиссии за транзакции, высокую пропускную способность и справедливый доступ как для валидаторов, так и для пользователей.

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