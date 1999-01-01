SHIBBABY

$SHIBBABY меняет представление об обычных мемкоинах. В виде игривого Сиба Ину, SHIBBABY выходит за рамки простой цифровой валюты; он становится символом победы и маяком для ценностей сообщества.

Название криптовалютыSHIBBABY

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение893.459.000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

Введение$SHIBBABY меняет представление об обычных мемкоинах. В виде игривого Сиба Ину, SHIBBABY выходит за рамки простой цифровой валюты; он становится символом победы и маяком для ценностей сообщества.

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