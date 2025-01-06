SERAPH
Seraph — это AAA-игра нового поколения, разработанная студией Seraph Studio и доступная как для ПК, так и для мобильных платформ. Seraph погружает игроков в темный фэнтезийный мир, органично сочетая классическую механику лута с такими передовыми функциями, как ИИ-компаньоны, элементы ММО и управляемый игроками рынок.
Название криптовалютыSERAPH
МестоNo.634
Рыночная капитализация$0.00
Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00
Доля рынка%
Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.82%
Оборотное предложение227,322,552
Макс. предложение1,000,000,000
Общее предложение1,000,000,000
Коэффициент обращения0.2273%
Дата выпуска--
Цена, по которой актив был впервые выпущен--
Исторический максимум0.8063450887852465,2025-01-06
Наименьшая цена0.12084895930174135,2025-03-11
Публичный блокчейнBSC
ВведениеSeraph — это AAA-игра нового поколения, разработанная студией Seraph Studio и доступная как для ПК, так и для мобильных платформ. Seraph погружает игроков в темный фэнтезийный мир, органично сочетая классическую механику лута с такими передовыми функциями, как ИИ-компаньоны, элементы ММО и управляемый игроками рынок.
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