SERAPH

Seraph — это AAA-игра нового поколения, разработанная студией Seraph Studio и доступная как для ПК, так и для мобильных платформ. Seraph погружает игроков в темный фэнтезийный мир, органично сочетая классическую механику лута с такими передовыми функциями, как ИИ-компаньоны, элементы ММО и управляемый игроками рынок.

Название криптовалютыSERAPH

МестоNo.634

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.82%

Оборотное предложение227,322,552

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0.2273%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.8063450887852465,2025-01-06

Наименьшая цена0.12084895930174135,2025-03-11

Публичный блокчейнBSC

ВведениеSeraph — это AAA-игра нового поколения, разработанная студией Seraph Studio и доступная как для ПК, так и для мобильных платформ. Seraph погружает игроков в темный фэнтезийный мир, органично сочетая классическую механику лута с такими передовыми функциями, как ИИ-компаньоны, элементы ММО и управляемый игроками рынок.

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