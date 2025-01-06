SERAPH

Seraph — это AAA-игра нового поколения, разработанная студией Seraph Studio и доступная как для ПК, так и для мобильных платформ. Seraph погружает игроков в темный фэнтезийный мир, органично сочетая классическую механику лута с такими передовыми функциями, как ИИ-компаньоны, элементы ММО и управляемый игроками рынок.

Название криптовалютыSERAPH

МестоNo.634

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.82%

Оборотное предложение227,322,552

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0.2273%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.8063450887852465,2025-01-06

Наименьшая цена0.12084895930174135,2025-03-11

Публичный блокчейнBSC

ВведениеSeraph — это AAA-игра нового поколения, разработанная студией Seraph Studio и доступная как для ПК, так и для мобильных платформ. Seraph погружает игроков в темный фэнтезийный мир, органично сочетая классическую механику лута с такими передовыми функциями, как ИИ-компаньоны, элементы ММО и управляемый игроками рынок.

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etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
SERAPH/USDC
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Объем 24ч (SERAPH)
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Сумма 24ч (USDC)
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Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
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