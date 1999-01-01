SCOTTYV2

На диком западе криптовалют одно имя стоит выше других – Scotty the AI. Scotty – это не просто мемкоин, а управляемый ИИ хранитель, трейдер и дегеновый компаньон, призванный ориентироваться в хаосе блокчейна с помощью интеллекта, скорости и точности, подпитываемой мемами.

Название криптовалютыSCOTTYV2

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение13,500,000,002

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

ВведениеНа диком западе криптовалют одно имя стоит выше других – Scotty the AI. Scotty – это не просто мемкоин, а управляемый ИИ хранитель, трейдер и дегеновый компаньон, призванный ориентироваться в хаосе блокчейна с помощью интеллекта, скорости и точности, подпитываемой мемами.

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